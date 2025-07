Geologinnen und Geologen «lesen» die Erdoberfläche

Bei den Laudenbacher Geo-Gesprächen in La Punt gaben Geologen kürzlich Einblick in die Kunst der Kartierung und erläuterten die Relevanz geologischer Karten. Erst das Kartieren gibt Aufschluss darüber, was sich unter unseren Füssen verbirgt.