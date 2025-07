Bis anhin wurde der Pflegebereich im zur SGO gehörenden Spital Oberengadin durch zwei Personen, die Chief Nursing Officer (CNO), geleitet. Elke Boenicke verantwortete den stationären Bereich und war gleichzeitig auch für die Alterszentren verantwortlich. Meta Thalmann führte die ambulanten Dienste.





Nach langjähriger Arbeit scheiden die beiden Co-CNOs aus der SGO aus, die letzten Donnerstag in einer Feier verabschiedet wurden. Wie die Verantwortlichen schreiben, war Elke Boenicke «37 Jahre in verschiedenen Funktionen am Spital und in der SGO tätig und hat den Betrieb mit ihrer Stabilität, Führungsstärke und tiefer Menschlichkeit sowie ihrem uner­müdlichen Einsatz für die Pflegequalität wesentlich geprägt.» Meta Thalmann arbeitete seit 2008 für das Spital und brachte als diplomierte Fachexpertin Notfallpflege und als Berufsbildnerin spezialisiertes Know-how in die Notfallpflege ein und bewies immer wieder, wie sehr ihr die Weitergabe von Wissen und die Förderung des Nachwuchses am Herzen liegen.





Die Abgänge wurde zum Anlass genommen, die Struktur der SGO-Geschäftsleitung zu überprüfen. In der Folge wechselt Giovanni D’Ambrosio von der Klinik Gut neu zur SGO und konzentriert sich als alleiniger CNO auf den gesamten Pflegebereich im Spital (akut, ambulant, Fachberei­che). Der Langzeitpflegebereich wird durch die Leitung Alterszentren/Spitex abgedeckt, die neu in der SGO-Geschäftsleitung Einsitz nimmt und somit die Alterszentren, die Spitex und die Beratungsstelle für Alter und Gesundheit innerhalb der SGO stärkt. Diese neu geschaffene Position ist derzeit öffentlich ausgeschrieben und wird bis zu einer definitiven Anstellung vorerst interimistisch durch Marco Oesch ausgeführt. Dieser leitete bis vor Kurzem die Stiftung Gesundheit Mittelbünden als CEO.



SGO