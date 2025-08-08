Am Online-Voting, welches am Montag, 4. August, zu Ende ging, nahmen 5633 Personen teil. Die überwiegende Mehrheit der abgegeben Stimmen stammte von Gästen ausserhalb des Kantons. Zur Auswahl standen aus allen Tourismusdestinationen Graubündens 15 Seen, die oberhalb von 1500 Meter über Meer, der Untergrenze der subalpinen Zone, liegen.





Der bei Gästen wie Einheimischen beliebte Lagh da Saoseo liegt tief in der Val da Camp und ist aber dennoch einfach zu erreichen. Er überzeugt mit glasklarem Wasser und dicht bewal­de­ter Umgebung. Besonders schön ist er im Herbst, wenn sich die Lärchen an seinem Ufer gelb färben. Über die Auszeichnung freut sich auch Thomas Fries, Direktor von Valposchiavo Turismo: «Der Saoseosee gehört zweifelsohne zu den Perlen der Valposchiavo, der auch dank seiner Lage im Naturschutzgebiet so hervorra­gend schön mit seinem klaren alpinen Wasser erhalten ist. Am besten erreicht man ihn auf einer Wanderung zu Fuss mit einem Stopp in einer der Berghüt­ten in der Val da Camp.»





Der Lai da Rims in der Val Müstair hat es auf Platz sieben geschafft, der Lägh da Cavloc in der Bregaglia erreichte Platz acht.

Medienmitteilung Graubünden Ferien