La mità dal 2020 es la chasa da stradins ad Ova Spin sül Pass dal Fuorn gnüda tutta our d’funcziun. Daspö là vain tscherchada üna soluziun per l’avegnir per l’immobiglia dadour la zona da fabrica. Tenor l’uffizi da construcziun ota dess la chasa gnir surdatta e vendüda per la fin d’ingon.
08.08.2025FMR 3 min
Fin la fin d’ingon dess gnir chattada üna soluziun per l’adöver futur da la chasa da stradins ad Ova Spin (fotografia: Martin Camichel).
Avant quatter ons es gnü inaugurà a Zernez, al pè dal Pass dal Fuorn, il nouv stabilimaint da l’Uffizi da construcziun bassa. Quai ha gnü per consequenza cha l’anteriura chasa dals stradins ad Ova Spin es gnüda bandunada dals lavuraints e ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
