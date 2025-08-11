Gestartet wurde das Festival am Freitagabend mit dem Charitylauf „Race for the Cure“. Über 300 Laufende umrundeten den St. Moritzersee, um ein Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen. Für kulinarischen Genuss sorgten frisch vor Ort zubereitete Pizzoccheri, und die Live-Band Dog on the Feet füllte das Festival Village mit mitreissenden Klängen.



Am Samstag ging es beim „Free Fall Vertical“ steil bergauf – ein Rennen, das nicht nur Kondition, sondern auch Mut verlangte. Die Sieger hiessen bei den Herren Savelii Korostelev (Russland) und bei den Damen Tatiana Sorina (Russland). Für die jüngsten Läuferinnen und Läufer sorgten das „Kids Race“ und der UNIFIED Run for Fun für sportliche Abenteuer.



Der Sonntag stand ganz im Zeichen des 46. Engadiner Sommerlaufs mit über 670 Teilnehmenden, dem Run Pontresina mit fast 500 Läuferinnen und Läufern und dem Run S von Silvaplana nach St. Moritz mit knapp 90 Startenden.



Spitzensport im Engadiner Hochsommer

Beim Engadiner Sommerlauf setzte sich auf der neuen Strecke Geoffrey Githuku Chege (Kenia) vor seinem Teamkollegen Dennis Cox Lopua (Kenia) und Erik Hille (Deutschland) durch. Bei den Frauen verteidigte Ann Nyaguthie Ndichu ihren Titel vom Vorjahr, gefolgt von Kirsten De Baey-Ruszin (Deutschland) und Sigrun Gjoldberg (Norwegen).

Den „Run Pontresina“ gewannen Niels Bubel (Deutschland) und Azzurra Ilari (Italien). Beim „Run S“ siegten Pim Lambregts (Niederlande) und Jázmin Kropkó (Ungarn).



Nach dem Festival ist vor dem Festival: Das St. Moritz Running Festival 2026 findet vom 7. bis 9. August 2026 statt.

Mehr zum Festival gibt es in der EP/PL am Dienstag, 12. August zu lesen.