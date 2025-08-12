Rund 200 Leute haben vergangene Woche an der Baderleda der Gammeter Media AG und der «Engadiner Post/Posta Ladina» in Pontresina teilgenommen. An der Podiumsdiskussion wurde über die Abstimmungsvorlage zur Zukunft des Regionalflughafens Samedan debattiert. Teilgenommen haben Mario Cavigelli, Präsident der Verwaltungskommission Infra, Duri Joos, Vertreter der Gemeinde Samedan in der Flughafenkonferenz und Pilot, Marijana Jakic, CEO St. Moritz Tourismus AG, Franziska Preisig, Grossrätin und Präsidentin Forum Engadin, sowie Jakob Fuchs, Stimmbürger aus S-chanf. Vor und während des Anlasses durften die Leserinnen und Leser der EP/PL beziehungsweise das anwesende Publikum Fragen über den WhatsApp-Kanal der Redaktion einreichen. Diese wurden dann soweit möglich während der Baderleda beantwortet. Da aber nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, informierten die beiden Moderatoren Andrea Gutgsell und Nicolo Bass an diesem Abend, dass die restlichen Fragen den Podiumsteilnehmenden zugestellt und anschliessend in der EP/PL beantwortet werden. Die Redaktion hat diese Fragen gebündelt und den entsprechenden Podiumsteilnehmenden zur Beantwortung zugestellt. Einige Fragen wurden auch an die Engadin Airport AG gestellt (siehe Infokasten).
6592 Fluggäste im Jahre 2023
Eine Frage zur touristischen Wertschöpfung durch den Regionalflughafen Samedan konnte durch Marijana Jakic, CEO St. Moritz Tourismus, beantwortet werden, nämlich wie hoch der Anteil der Gäste und Zweitheimischen ist, die mit dem Flugzeug anreisen. Gemäss Marijana Jakic kamen im Jahre 2023 insgesamt 6592 Fluggäste in Samedan an. Davon waren 3887 (circa 59 Prozent) Fünf-Sterne-Hotel-Gäste und 2705 (circa 41 Prozent) Zweitwohnungsbesitzer und deren Gäste. Dabei bezieht sich Jakic auf eine Studie der Universität St. Gallen, welche den regionalökonomischen Beitrag des Flughafens Samedan untersucht hat. Wie sie weiter ausführt, reisen sieben Prozent der Gäste in der lokalen Fünf-Sterne-Hotellerie über den Flughafen Samedan an, diese generieren gemäss der Studie circa 27 Prozent der Jahresumsätze der Fünf-Sterne-Hotellerie. Dies erklärt sich die Tourismusexpertin mit der hohen Ausgabefreudigkeit dieser Gäste und insbesondere auch mit der etwa um drei Nächte längeren Aufenthaltsdauer. Wie Marijana Jakic weiter ausführt, stehen etwa 80 bis 100 hochwertige Zweitwohnungen im Oberengadin im direkten Zusammenhang mit der Erreichbarkeit über den Regionalflughafen Samedan.
Ordentliche Wahlen im Oktober
Eine weitere Frage bezog sich auf die Neubesetzung des Kontrollorgans. Obwohl sich diese Frage nicht direkt auf die Abstimmungsvorlage bezieht, antwortete Duri Joos, als Gemeindevertreter von Samedan in der Flughafenkonferenz, dass die Mitglieder des Kontrollorgans im Rahmen der ordentlichen Wahlen der Flughafenkonferenz im Oktober stattfinden werden.
Rund zehn weitere Fragen wurden Mario Cavigelli als Präsident der Verwaltungskommission Infra beziehungsweise der Infra-Geschäftsstelle zugestellt. Sowohl Mario Cavigelli als auch die Geschäftsstelle verzichten jedoch darauf, anonyme und redigierte Fragen via Regionalzeitung zu beantworten. Sie verweisen auf die Möglichkeit, konkrete Fragen direkt an die Geschäftsstelle zu richten, diese werden dann seriös und anfragestellergerecht beantwortet. Seitens der Redaktions der EP/PL sei hier erwähnt, dass die WhatsApp-Fragen nicht anonym eingereicht wurden. Die Fragesteller haben den Namen, Vornamen und Wohnort bekannt zu geben. Anonyme Fragen wurden aussortiert.
Text: Nicolo Bass
