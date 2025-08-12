Rund 200 Leute haben vergangene Woche an der Baderleda der Gammeter Media AG und der «Engadiner Post/Posta Ladina» in Pontresina teilgenommen. An der Podiumsdiskussion wurde über die Abstim­mungsvorlage zur Zukunft des Regionalflughafens Samedan debattiert. Teilgenommen haben Mario Cavigelli, Präsident der Verwaltungskom­mission Infra, Duri Joos, Vertreter der Gemeinde Samedan in der Flughafenkonferenz und Pilot, Marijana Jakic, CEO St. Moritz Tourismus AG, Franziska Preisig, Grossrätin und Präsidentin Forum Engadin, sowie Jakob Fuchs, Stimmbürger aus S-chanf. Vor und während des Anlasses durften die Leserinnen und Leser der EP/PL beziehungsweise das anwesende Publikum Fragen über den WhatsApp-Kanal der Redaktion einreichen. Diese wurden dann soweit möglich während der Baderleda beantwortet. Da aber nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, informierten die beiden Moderatoren Andrea Gutgsell und Nicolo Bass an diesem Abend, dass die restlichen Fragen den Podiumsteilnehmen­den zugestellt und anschlies­send in der EP/PL beantwortet werden. Die Redaktion hat diese Fragen gebün­delt und den entspre­chen­den Podiumsteilnehmenden zur Beantwortung zugestellt. Einige Fragen wurden auch an die Engadin Airport AG gestellt (siehe Infokasten).





6592 Fluggäste im Jahre 2023

Eine Frage zur touristischen Wertschöp­fung durch den Regionalflughafen Samedan konnte durch Marijana Jakic, CEO St. Moritz Tourismus, beantwortet werden, nämlich wie hoch der Anteil der Gäste und Zweitheimischen ist, die mit dem Flugzeug anreisen. Gemäss Marijana Jakic kamen im Jahre 2023 insgesamt 6592 Fluggäste in Samedan an. Davon waren 3887 (circa 59 Prozent) Fünf-Sterne-Hotel-Gäste und 2705 (circa 41 Prozent) Zweit­woh­nungs­be­sitzer und deren Gäste. Dabei bezieht sich Jakic auf eine Studie der Universität St. Gallen, welche den regio­nalökonomischen Beitrag des Flughafens Samedan untersucht hat. Wie sie weiter ausführt, reisen sieben Prozent der Gäste in der lokalen Fünf-Sterne-Hotellerie über den Flughafen Samedan an, diese generieren gemäss der Studie circa 27 Prozent der Jahresum­sätze der Fünf-Sterne-Hotellerie. Dies erklärt sich die Tourismusexpertin mit der hohen Ausgabefreudigkeit dieser Gäste und insbesondere auch mit der etwa um drei Nächte längeren Aufenthaltsdauer. Wie Marijana Jakic weiter ausführt, stehen etwa 80 bis 100 hochwertige Zweitwoh­nungen im Oberengadin im direkten Zusammenhang mit der Erreichbarkeit über den Regionalflughafen Samedan.





Ordentliche Wahlen im Oktober

Eine weitere Frage bezog sich auf die Neubesetzung des Kontrollorgans. Obwohl sich diese Frage nicht direkt auf die Abstimmungsvorlage bezieht, antwor­te­te Duri Joos, als Gemeindevertre­ter von Samedan in der Flughafenkonferenz, dass die Mitglieder des Kontrollorgans im Rahmen der ordent­lichen Wahlen der Flughafenkonferenz im Oktober stattfin­den werden.





Rund zehn weitere Fragen wurden Mario Cavigelli als Präsident der Verwal­tungskommission Infra beziehungsweise der Infra-Geschäftsstelle zugestellt. Sowohl Mario Cavigelli als auch die Geschäftsstelle verzichten jedoch darauf, anonyme und redigierte Fragen via Regionalzeitung zu beantworten. Sie verweisen auf die Möglichkeit, konkrete Fragen direkt an die Geschäftsstelle zu richten, diese werden dann seriös und anfragestellergerecht beantwortet. Seitens der Redaktions der EP/PL sei hier erwähnt, dass die Whats­App-Fragen nicht anonym eingereicht wurden. Die Frage­steller haben den Namen, Vornamen und Wohnort bekannt zu geben. Anonyme Fragen wurden aussortiert.



Text: Nicolo Bass



