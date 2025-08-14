Suot il tet da la Terra Raetica lavuran las trais regiuns da cunfin Engiadina Bassa/Val Müstair, Tirol e Tirol dal Süd daspö il 2007 insembel. Daspö quella jada sun gnüts realisats progets cumünaivels impustüt sur il program d’Interreg ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login