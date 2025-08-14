Sco cha la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair scriva in üna comunicaziun, esa in avegnir pussibel da collavurar tanter l’Italia e la Svizra. Quist nouv program d’Interreg Italia-Svizra pussibiltescha da realisar progets pitschens cun ün preventiv da fin 200'000 francs illa Terra Raetica.
Suot il tet da la Terra Raetica lavuran las trais regiuns da cunfin Engiadina Bassa/Val Müstair, Tirol e Tirol dal Süd daspö il 2007 insembel. Daspö quella jada sun gnüts realisats progets cumünaivels impustüt sur il program d’Interreg ...
