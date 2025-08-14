Die Botschaft an den Grossen Rat zur Behandlung in der Oktobersession 2025 liegt vor. Dies schreibt die Standeskanzlei in einer Medienmitteilung. Zwischen 2017 und 2023 stellte der Kanton unter dem Titel «Systemrelevante Infrastrukturen» für 22 ...

Viel News in kurzer Zeit

Online-Abo lösen und News auf www.engadinerpost.ch lesen.

jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login