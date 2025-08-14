Die Bündner Regierung will weiterhin regionalwirtschaftlich bedeutsame Vorhaben und Projekte zur Stärkung des Tourismussystems finanziell unterstützen. Der bestehende Rahmenverpflichtungskredit soll dafür um 35 Millionen Franken aufgestockt werden.
14.08.2025
Die Botschaft an den Grossen Rat zur Behandlung in der Oktobersession 2025 liegt vor. Dies schreibt die Standeskanzlei in einer Medienmitteilung. Zwischen 2017 und 2023 stellte der Kanton unter dem Titel «Systemrelevante Infrastrukturen» für 22 ...
