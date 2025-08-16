Ün «management dad imnatschas» – ils blers chantuns cugnuoschan fingià ün tal. Uossa dess eir il Grischun surgnir ün. Il Grond cussagl discuta dürant la sessiun d'avuost davart quai. Il deputà Reto Crameri (Center), president da l’Associaziun da la pulizia grischuna, declera ils detagls.
16.08.2025FMR 6 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
El es ün pa sco il bap da las pulizistas e dals pulizists – Reto Crameri presidiescha l’Associaziun da la pulizia grischuna (fotografia: Livia Mauerhofer/Somedia).
Perche nun ha la pulizia reagi a temp? – Quista dumonda vain adüna darcheu fatta davo greiva violenza, saja quai ün attentat, ün mordraretsch, violaziuns obain eir sfrachs e cuolps permanents a chasa in üna famiglia. Suvent daja fingià avant ...
FMR
La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben