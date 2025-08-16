Perche nun ha la pulizia reagi a temp? – Quista dumonda vain adüna darcheu fatta davo greiva violenza, saja quai ün attentat, ün mordraretsch, violaziuns obain eir sfrachs e cuolps permanents a chasa in üna famiglia. Suvent daja fingià avant ...

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.