Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Trais famiglias ed üna locomotivista
Il Grischun es a la cua. Pêrins maridats e famiglias pon trar giò pac da l’imposta in congual cun oters chantuns. Quai as dess però müdar dürant il 2026. Il Grond cussagl tratta a la fin d’avuost üna revisiun da l’imposta. – Chi profita? Chi brich? Quatter respostas cun istorginas fictivas-fiscalas.
Pino Planta s’allegra da las deducaziuns plü otas: per seis figl da trais ons po il bap trar gio 27 300 e 9900 francs, per la figlia da 15 ons 13 700 francs e pel student da 21 ons 24 600 francs (illustraziun: fmr/ia)
