Tuot superbi es stat il Chantun da l’on 2020. Quel on vaiva il Grischun introdüt üna deducziun da fin a 10 000 francs per famiglias chi dan ün uffant in canorta. Da quel temp d’eira quai üna summa generusa in congual cun oters chantuns. Hoz ...

FMR

La FMR (Fundaziun Medias Rumantschas) furnischa cuntegns medials scrits (per exaimpel texts e graficas) e fotografias per mans da las medias rumantschas. Ella scriva seis artichels in tuot ils tschinch idioms ed in rumantsch grischun. La FMR incumbenzescha eir a persunas rumantschas dastrusch e lontan da scriver columnas sur da quai chi tils occupa illa vita da minchadi.