Nach der leichten Senkung im vergangenen Jahr steigen die Stromtarife 2026 an. Ein durchschnittlicher Haushalt zahlt rund 98 Franken mehr pro Jahr.
22.08.2025Medienmitteilung 1 min
Wie der Stromversorger Repower in einer Medienmitteilung schreibt, setzt sich der Stromtarif in der Grundversorgung aus drei Elementen zusammen: dem Energietarif, dem Netznutzungstarif sowie den gesetzlich vorgeschriebenen Abgaben an Bund und ...
