Academia Engiadina stärkt KI-Kompetenz

In einer zweitägigen Weiterbildung erlebten Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrpersonen und Mitarbeitende der Academia Engiadina, wie Künstliche Intelligenz nicht nur Arbeits- und Lernprozesse erleichtern kann, sondern auch, wo es gilt, besonders achtsam und kritisch zu bleiben.