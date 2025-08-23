 «Wir befürworten Innovationen, wenn sie einen positiven Beitrag für Lernende und Mitarbeitende leisten, jedoch legen wir grossen Wert darauf, allen einen verantwortungsvollen Umgang beizu­bringen», betont Fadri Guidon, Rektor der ...

