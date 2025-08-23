In einer zweitägigen Weiterbildung erlebten Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrpersonen und Mitarbeitende der Academia Engiadina, wie Künstliche Intelligenz nicht nur Arbeits- und Lernprozesse erleichtern kann, sondern auch, wo es gilt, besonders achtsam und kritisch zu bleiben.
23.08.2025
«Wir befürworten Innovationen, wenn sie einen positiven Beitrag für Lernende und Mitarbeitende leisten, jedoch legen wir grossen Wert darauf, allen einen verantwortungsvollen Umgang beizubringen», betont Fadri Guidon, Rektor der ...
