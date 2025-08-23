Loipenkoordination über die Gemeindegrenzen hinweg
Zur Wintersaison 2026/27 soll das Modell «Loipen Engadin GmbH» in Kraft treten. Zwei Organisationen sollen in Zukunft für die Loipenkoordination zuständig sein.
23.08.2025Reto Stifel 3 min
Foto: Reto Stifel
Heute liegt die Verantwortung für die Loipen bei den einzelnen Gemeinden. Richtschnur, welche Loipen in welcher Priorität präpariert werden, bildet der Masterplan Langlauf.Dieses Modell mit verschiedenen Zuständigkeiten und ...
