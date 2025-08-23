Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Reciclagi in localitats recicladas
La ditta d’immundizchas e reciclagi Reto Crüzer SA ha dat sü seis areal a l’ur dal cumün. Daspö trais eivnas es be amo in vigur la nouva località dadour cumün – eir scha las lavurs da fabrica vi da quella nu sun amo finidas.
Ün zich our d’cumün e plainamaing our d’vista dal quartier abità in vicinanza: il nouv areal da la Reto Crüzer SA a Sot Ruinas (fotografia: Michael Steiner).
Il prüm halla da construcziun per l’ouvra electrica tanter Martina e Prutz, uossa halla da reciclagi ed elavuraziun da rument (fotografia: Martin Camichel).
