Jutzen, Alphorn blasen, Fahnen schwingen
Am Samstag stand La Punt im Zeichen des Brauchtums. Das Oberengadiner Jodelchörli organisierte den 50. Bündner Jodlertag. Aus dem ganzen Kanton waren Jodlerinnen und Jodler, Fahnenschwinger und Alphornbläser angereist, um das Brauchtum zu pflegen und gesellige Stunden miteinander zu verbringen.
Rund 200 Jodlerinnen und Jodler trugen das gemeinsam das Chorlied "Ä gschänkte Tag vor." Fotos: Reto Stifel
Das Kinderjodelchörli bei seinem Auftritt.
Die Präsidentin des Eidgenössischen Jodlerverbands, Karin Niederberger, und Gian Clalüna während des Umzugs.
