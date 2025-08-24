Jutzen, Alphorn blasen, Fahnen schwingen

Am Samstag stand La Punt im Zeichen des Brauchtums. Das Oberengadiner Jodelchörli organisierte den 50. Bündner Jodlertag. Aus dem ganzen Kanton waren Jodlerinnen und Jodler, Fahnenschwinger und Alphornbläser angereist, um das Brauchtum zu pflegen und gesellige Stunden miteinander zu verbringen.