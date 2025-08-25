Ein zentrales Element der Auszeichnung ist der neu eröffnete Serlas Wing: 25 luxuriöse Zimmer und Suiten, gestaltet vom italienischen Star-Architektenduo Antonio Citterio und Patricia Viel, mit edlen Materialien von Loro Piana Interiors. «Die Investitionssumme von 70 Millionen Franken markiert einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Hauses. Die Gäste haben nun die Wahl zwischen klassischem Luxus im denkmalgeschützten Haupthaus (erbaut 1896) und modernem Design im Neubau», heisst es in der Medienmitteilung von GaultMillau.





Auch kulinarisch überzeugt das «Palace»: Star-Koch Nobu Matsuhisa betreibt eine Filiale in der ehemaligen Tennishalle (16 Punkte GaultMillau), während im eleganten «Le Restaurant» und «Le Relais» klassische Gourmetküche mit «Silver Service» zelebriert wird; eine Hommage an die Zeit der grossen Palace-Küchen. Ein Highlight ist die «Chesa Veglia» im Dorfzentrum, wo die kultige Pizza «Dama Blanca» und Hummersalat am Tisch serviert werden. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch die Berghütte «Paradiso» mit einer Karte zwischen Älplermagronen und Kaviar.





Ikonische Lo Grand Hall

Neben Ausstattung und Küche war für GaultMillau auch die Atmosphäre entscheidend: Die ikonische Le Grand Hall gilt als gesellschaftlicher Treffpunkt der internationalen Elite, während die «Renaissance»-Bar durch Stil und Gastfreundschaft besticht. 660 Mitarbeitende – im Schnitt über acht Jahre im Betrieb – sorgen für erstklassigen Service. Verantwortlich für die Weiterentwicklung des Hauses sind Managing Director Richard Leuenberger und Hans Wiedemann, Delegate of the Board.





«Es reicht nicht, internationale Standards zu erfüllen. Sind diese einmal erreicht, geht es erst richtig los», wird Managing Director Richard Leuenberger in der Mittteilung zitiert. Entsprechend hoch ist der Anspruch an Qualität und Gastfreundschaft.





Förderung der Mitarbeitenden

Das Hotel legt grossen Wert auf die Zufriedenheit seiner Angestellten – mit einem hochwertigen Personalrestaurant, modernen Wohnmöglichkeiten und gezielter Förderung. Dieses Engagement zahlt sich aus: Viele Teammitglieder sind bei der internationalen Stammkundschaft besonders beliebt.





Beispielsweise Jatinder Kumar, Spezialist für indische Küche, der in der Hotelhalle Gerichte wie Butter Chicken oder Murgh Biryani serviert. Oder Executive Pastry Chef Stefan Gerber, der mit seinem Team nicht nur für feine Desserts verantwortlich ist, sondern auch flexibel auf individuelle Wünsche der Gäste eingeht.





Lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben ein Interview mit Managing Director Richard Leuenberger zum Stellenwert des Preises und zu den Herausforderungen in der Hotelbranche.