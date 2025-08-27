Nach jahrelanger Planung wurden schon kurz nach Abschluss der Wintersaison die Abbrucharbeiten des Bergrestaurants in Angriff genommen. Während der Sommersaison mussten die gesamten Revisions- und Unterhaltsarbeiten am Berg dem Baustellenbetrieb untergeordnet werden. Dank eines straffen Bauprogramms und viel Flexibilität in allen Bereichen aufseiten des Betriebes und bei den beteiligten Unternehmen konnte das kurze Zeitfenster der Sommer- und Herbstmonate 2024 für die umfangreichen Bauarbeiten gut genutzt werden. Die Besucherzahlen in der Sommersaison 2024 waren – baubedingt – tiefer als in den Vorjahren. Pünktlich zum Start der Wintersaison Mitte Dezember erfolgte dann die Eröffnung der neuen Bergrestau­rants.





Die Wintersaison 2024/2025 war von gutem Wetter bei insgesamt unterdurchschnittlichen Schneemengen geprägt. Die über 366 000 Ersteintritte und der Winterverkehrsertrag von rund elf Millionen Franken machten mehr als 90 Prozent des Jahresverkehrsertrags aus. Der gesamte Winter-Gastronomieertrag konnte mit dem verbreiterten Angebot gegenüber dem Vorjahr um 34 Prozent gesteigert werden.





Das starke Gästeaufkommen und das neue, vielseitige Gastronomieangebot führten im Geschäftsjahr 2024/2025 zum dritten Mal in Folge zu einem Rekordumsatz von 18,2 Millionen Franken. Diesem standen aufwandseitig gestiegene Personal- und Unterhaltskosten sowie hohe Energiekosten gegenüber. Insgesamt resultierte ein sehr erfreuliches EBITDA von CHF 5,8 Millionen gegenüber fünf Millionen im Vorjahr.

Medienmitteilung Bergbahnen Scuol