Der in Pontresina aufgewachsene Jan Melchior ist Betriebsökonom M.A. HSG und seit 2023 bereits als Produkt- und Eventmanager für die Pontresiner Tourismusorganisation tätig. Als neues Direktionsmitglied tritt der 42-Jährige die Nachfolge von Luana Geissberger an. Geissberger hat unter anderem die Weiterentwicklung der Pontresiner Erlebniswelten samt Etablierung des Qualitätsmanagements massgeblich mitgeprägt. Sie wechselt nach fünf erfolgreichen Jahren bei Pontresina Tourismus auf Agenturseite. «Es freut den Tourismusrat und mich, dass Jan Melchior fortan zusätzliche Verantwortung zugunsten der Destination Pontresina übernimmt. Unsere Partner und unser Team wissen mit ihm einen erfahrenen, service-orien­tierten Touristiker und Herzblut-Pont­resiner an Bord», wird Ursin Maissen, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus in der Medienmitteilung zitiert.





Unterstützt wird er im neu organisierten Geschäftsbereich Erlebnisentwicklung von Tamara Steger, Produkt­managerin, und Dominic Demarmels, Event und Communications Manager. Beide neu dazugestossenen Teammitglieder sind seit 1. August für Pont­resina Tourismus tätig.

Medienmitteilung Pontresina Tourismus