Am vergangenen Dienstag, dem 26. August, trat Carlo Cadonau seine letzte Fahrt ins Bergell an – in einem mit Blumen geschmückten Saurer-Oldtimer-Postauto und bei strahlendem Wetter. Damit geht eine lange und bewegte Laufbahn zu Ende, die am 1. Dezember 1988 begann. Der Berufsalltag war nicht immer einfach: Herausfordernde Verkehrslagen, schwierige Wetterbedingungen oder hektische Tage prägten viele Fahrten. Doch es gab auch zahlreiche schöne Momente, Begegnungen und Erlebnisse, die diese Tätigkeit auszeichneten. Begleitet wurde Carlo Cadonau auf seiner Abschiedsfahrt von seiner Familie und ehemaligen Berufskollegen. Im Namen aller Fahrgäste gilt Carlo Cadonau grosser Dank . (Einges.)



