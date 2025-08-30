An diesem Wochenende findet im glarnerischen Mollis das 47. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF)statt. 274 Schwinger kämpfen ab Samstagmorgen um die wichtigste Trophäe im Schwingsport: den Königstitel. Beobachtet und angefeuert werden sie von 56 500 Fans in der seit Monaten ausverkauften Schwingarena. Insgesamt werden rund 350 000 Besucherinnen und Besucher im Glarnerland erwartet. Etwas bescheidener geht es im Schwinglokal der Societed da luotta Engiadina in Ramosch zu und her. Zwei Aktive und vier Jungschwinger haben vergangene Woche unter den Augen von Jon-Fadri Carpanetti (Bild) trainiert. Mit Unterstützung von Roman Hocholdinger aus Felsberg, er war als aktiver Schwinger selber an sechs ESAF mit dabei. Hier das gigantische Schwingfest mit den Besten, dort die Nachwuchsarbeit in der Peripherie: Zwei völlig verschiedene Welten. Die EP/PL widmet sich am Dienstag diesem Thema – nach dem Besuch des ESAF. Wer am Sonntagabend zum König gekrönt werden soll, ist bei den Unterengadiner Schwingern übrigens klar: Orlik Armon. Der Bündner gehört in Mollis zum erweiterten Favoritenkreis.



Autor und Foto: Reto Stifel



