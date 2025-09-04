Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Il quadern federal pella Rumantschia – ma brich per tuots
In che lingua survegnan Rumantschas e Rumantschs lur material d’infuormaziun per las votaziuns federalas? Üna inquista pro trais cumüns rumantschs muossa: Il material da votaziun – il quadern cotschen – vain reparti a votantas e votants rumantschs in lur lingua. Ma na a tuot il «suveran rumantsch».
Var 13 500 votantas e votants legian (o survegnan almain) il quadern cotschen in lingua rumantscha (fotografia: Livia Mauerhofer/Somedia).
