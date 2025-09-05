Als Gemeindepräsidentin von Bever gehört Selina Nicolay dem Stiftungsrat seit Anfang 2024 an. Bereits seit 2022 ist sie Mitglied des Grossen Rates. Ihr erklärtes Ziel als Präsidentin der SGO ist es, eine tragfähige Lösung für die Zukunft der Gesundheitsversorgung des Oberengadins zu erreichen.





Mit Applaus und Dank für seine Leistungen hat der Stiftungsrat den abtretenden Präsidenten Christian Brantschen verabschiedet. Brantschen war seit der Gründung der Stiftung im Jahr 2018 im Amt. Sein Rücktritt als Präsident der Stiftung Gesundheitsversor­gung Oberengadin erfolgte im Hinblick auf das bevorstehende Ende seiner Amtszeit als Gemeindepräsident von Celerina.





Für die Nachfolge Brantschens im Stiftungsrat der SGO auf Anfang 2026 wird der Gemeindevorstand von Celerina eines seiner Mitglieder entsenden. Als Vizepräsidentin des Stiftungsrates wurde Nora Saratz Cazin gewählt. Die Gemeindepräsidentin von Pontresina und Grossrätin übernimmt diese Aufgabe vom St. Moritzer Gemeindepräsi­denten Christian Jott Jenny, der aus dem Stiftungsrat auscheidet.

Medienmitteilung SGO