So zeigt sich aktuell das Gebiet Mottolino, wo mit schwerem Gerät die Infrastruktur für die Freestyle-Disziplinen gebaut wird. Trotzdem sprechen die Verantwortlichen von nachhaltigem Handeln. Fotos: Jon Duschletta
Savio Peri (links) und Carletto Bormolini sprechen in Livigno offen von einem ökologischen Umweltdesaster und fehlender Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.
Ihre zur "Widerstandszentrale" umfunktionierte Pizzeria in der Fussgängerzone von Livigno.
