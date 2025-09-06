Die wintersichere Verbindung von Livigno in Richtung Schweiz bleibt weiter eingeschränkt. An der Strasse zum Passo Forcola in Richtung Berninapass werden neue Strassengalerien gebaut obschon seitens Schweiz die Wintersperre Bestand haben wird.
In Livigno selbst ist fünf Monate vor dem Start der Olympischen Winterspiele nur wenig davon zu sehen.
In Richtung Ofenpass trotzen die maroden Strassengalerien indes weiter der Kraft der Natur. Auf dieser Strecke wurden nach einem Rüfenniedergang weitere 50 Meter Galerie bewilligt.
