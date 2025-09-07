Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Il «Capricorn» chi frena gruppas
La Viafier retica ho introdüt in december 2024 scu imsüra directiva ün uschè numno contingent da gruppas. Quel definescha per mincha lingia u colliaziun da tren quauntas plazzas chi paun gnir missas a disposiziun. Perque esa important d’annunzcher üna tela reservaziun bod avuonda ouravaunt.
Ils trens dal tip Capricorn da la Viafier retica funcziunan cun ün accuplamaint automatic. Perque nu vo que pü
da tacher landervi ün vagun ulteriur scha’l tren vess d’esser magari ferm frequento (fotografia: Somedia Press AG).
