Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, wurde diese Auszeichnung von dem International Taste Institute in Brüssel nach einer Blindverkostung durch ein Gremium aus Sterneköchen, Sommeliers und Baristas verliehen. Die Espressomischung wurde bereits zum siebten Mal in Folge für ihr Aroma ausgezeichnet. Damit erhält das Unternehmen zusätzlich als einzige Rösterei den Sonderpreis Diamond Award.



Medienmitteilung Café Badilatti