Reto Maurizio und Lara Sposetti im Atelier des Architekturbüros in Maloja. Foto: Jon Duschletta
Reto Maurizio und Lara Sposetti mit dem mittlerweile vergriffenen Buch über das Wirken der Maurizio Architekten des Deutschen Architekturverlags. Jetzt erschien beim Quart Verlag ein ihnen gewidmetes Band aus der Reihe "De aedibus".
Dieses Haus in Maloja beherbergt das Architekturstudio der Renato Maurizio AG. Es ist eines der ersten Gebäude des Firmengründers Renato Maurizio. Foto: Jon Duschletta
Markantes Privathaus in Brail mit polygonalem Grundriss, Lärchenfenster und kalkverputzter Fassade. Foto: Renato Maurizio Architekten AG
Steinhaus in Maloja, bestehend aus drei separaten Einheiten in einer fächerartigen Bauform. Foto: Renato Maurizio Architekten AG
Natursteinhaus in Sent. Natursteine, vor allem wenn diese aus dem Baugrundstück gewonnen wurden, sind nicht nur nachhaltig, sondern durch ihre Patina und variable Farbigkeit auch besonders schön anzusehen. Foto: Renato Maurizio Architekten AG
Sorgfältig saniertes Wohnhaus mit Kalkputzfassade in Montaccio, Bergell. Foto: Renato Maurizio Architekten AG
Dieses moderne Mehrfamilienhaus Mota Farun in Sichtbeton steht in Maloja. Foto: Renato Maurizio Architekten AG
Die beiden Geschäftsführer mit einem Plastilinmodell der Steinhäuser Cad’Maté in Maloja, welche 2026 gebaut werden sollen. Foto: Jon Duschletta
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben