Mit 193'492 Logiernächten verzeichnete die Oberenga­diner Hotellerie im wechselhaften und regnerischen Juli ein leichtes Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Dies schreibt die Engadin Tourismus AG. Die Hotels im Oberengadin (ohne Ortschaft St. Moritz) legten um 5,7 Prozent zu, während die Hotels in St. Moritz einen Rückgang von 6,9 Prozent verzeichneten. 55,1 Prozent der Juligäste reisten aus der Schweiz an, gefolgt von 9,4 Prozent aus Deutschland und 6,9 Prozent aus den USA.





Im Sommersaisonverlauf von Mai bis Juli liegt das gesamte Oberengadin 4,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Auch hier verzeichnen die Hotels der Ortschaften ohne St. Moritz ein Logiernächteplus von 9,3 Prozent, während die Hotels in St. Moritz um 1,8 Prozent hinter dem Vorjahr zurückliegen. Die meisten Sommergäste im Oberengadin kommen aus der Schweiz, gefolgt von den USA, Deutschland, dem Vereinig­ten Königreich und Belgien.





Medienmitteilung Engadin Tourismus AG