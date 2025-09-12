Il quartier da Liuns e Schinnas a Scuol nun ha ingün access direct al trafic public. Quai voul dir cha fin hoz nu transischa per exaimpel ingün bus illa part sur il sviamaint da Scuol. Quai nun es amo mai stat il cas e nu sarà neir in avegnir ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login