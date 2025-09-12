Dieser Artikel ist für Abonnent:innen auch in Deutsch verfügbar.
Scuol
Amo ingüna colliaziun da trafic public per Liuns
Avant ün temp vaivan abitantas ed abitants da Scuol inoltrà üna petiziun per sclerir las pussibiltats per üna colliaziun da trafic public eir pels quartiers da Liuns e Schinnas. Üna soluziun concreta nun es però amo in vista.
12.09.2025Nicolo Bass 2 min
Il quartier da Liuns e Schinnas a Scuol nun ha ingün access direct al trafic public. Quai voul dir cha fin hoz nu transischa per exaimpel ingün bus illa part sur il sviamaint da Scuol. Quai nun es amo mai stat il cas e nu sarà neir in avegnir ...
