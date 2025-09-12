Dem Giftstoff wird der Kampf angesagt

Die Sanierung des Spöls wird knapp zehn Jahre nach dem Umweltunfall mit PCB Realität. Ab 2026 wird der Schadstoff aus dem Fluss entfernt. Die ersten Vorarbeiten laufen seit gut drei Wochen. Die EP/PL hat einen Augenschein vor Ort genommen.