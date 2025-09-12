Von der Staumauer Punt dal Gall aus betrachtet, sieht die Baustelle winzig aus. Seit Mitte August wird der Installationsplatz für die Sanierung des Spöls eingerichtet. Angrenzend an den Platz beginnt der Fluss mit dem Tosbecken. Ab 2026 starten ...
Die Fische im Spöl werden herausgefischt und umgesiedelt. Foto: Schweizerischer Nationalpark/Hans Lozza
Der Bauplatz in Punt dal Gall. Foto: Fadrina Hofmann
Der Obere Spöl. Foto: Fadrina Hofmann
Giacum Krüger ist EKW-Direktor. Foto: Fadrina Hofmann
Ruedi Haller, Direktor Schweizerischer Nationalpark, beim Interview. Foto: Fadrina Hofmann
Die Vorarbeiten haben begonnen. Foto: Fadrina Hofmann
