Von der Staumauer Punt dal Gall aus betrachtet, sieht die Baustelle winzig aus. Seit Mitte August wird der Installationsplatz für die Sanierung des Spöls eingerichtet. Angrenzend an den Platz beginnt der Fluss mit dem Tosbecken. Ab 2026 starten ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login