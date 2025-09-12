In St. Moritz wurde beim dritten Werkstattgespräch unter anderem über die neue LED-Signalisation und die Plattform strassen.gr.ch gesprochen. Künftig sollen bei Sperrungen Verkehrslenkung und temporäre Parkplätze den Verkehr von Maloja bis Bernina weiter entlasten.
12.09.2025Medienmitteilung 2 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
In St. Moritz fand am 11. September ein weiteres Treffen zwischen dem Tiefbauamt und Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Tourismus, Wirtschaft, Politik, Gesundheitswesen und öffentlichem Verkehr statt. Dabei handelte es sich um das ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben