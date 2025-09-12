Nach einem Jahrzehnt Planung vor dem Ziel
Am 20. Oktober stimmt Celerina über die Totalrevision der Ortsplanung ab. Eine komplexe Vorlage, die viele Fragen aufwirft. Über 100 Personen informierten sich am Mittwochabend in Celerina über die bevorstehende Abstimmung zur Totalrevision der Ortsplanung – darunter auffallend viele Junge.
Celerina steht vor dem Abschluss der Totalrevision der Ortsplanung. Auf diesem Bild sind die Freiräume im Siedlungsgebiet sowie zwischen den alten Dorfkernen nach wie vor zu sehen. Bereits zurückgebaut ist die ARA. Foto: Engadin Tourismus
