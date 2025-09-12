Nach mehrjähriger Arbeit und zwei Mitwirkungsverfahren liegt die Totalrevision der Ortsplanung für die Gemeindeversammlung vom 20. Oktober bereit. Sollte sie dort gutgeheissen werden, dürfte noch einmal ein Jahr vergehen, bis die Ortsplanung in ...

