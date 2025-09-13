Um attraktive Arbeitsumgebungen zu schaffen und ihr Employer Branding zu stärken, haben das Kulm Hotel in St. Moritz und das Grand Hotel Kronenhof in Pontresina ihre Personalräume modernisiert.
Medienmitteilung
Das Kulm Hotel in St. Moritz und das Grand Hotel Kronenhof in Pontresina haben ihre Personalräume umfassend modernisiert. Laut einer Medienmitteilung wurden damit vor allem neue Treffpunkte für Mitarbeitende geschaffen. In Zeiten des ...
