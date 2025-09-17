Amt für Wirtschaft und Tourismus unter neuer Leitung
Michael Domeisen zum neuen Leiter des Amts für Wirtschaft und Tourismus ernannt. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Reto Bleisch am 1. März 2026 an.
17.09.2025Medienmitteilung 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Die Regierung ernennt Michael Domeisen zum neuen Leiter des Amts für Wirtschaft und Tourismus. Laut Medienmitteilung wird er die Funktion ab 1. März 2026 übernehmen. Michael Domeisen ist in St. Gallen aufgewachsen und absolvierte an der ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben