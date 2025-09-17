Bonaduz nutzte den Heimvorteil und begann schwungvoll. Bereits in der 9. Minute sorgte ein Angriff über die rechte Seite für grosse Gefahr: Eine Flanke in den Strafraum landete beim Stürmer, der sich im Fünfmeterraum drehte und abschloss. Doch Abwehrchef Gregor Steiner rettete mit einem blitzschnellen Reflex auf der Linie und verhinderte den frühen Rückstand. Vier Minuten später meldete sich auch Celerina an: Nach einem schnellen Konter über Jerome Dung und Samuel Ikpefan prüfte letzterer den Bonaduz-Keeper mit einem Schuss aus der Distanz – ebenfalls ohne Torerfolg.





In der 25. Minute schlug die Stunde der Gäste: Über die linke Seite setzte sich Nicolas Püntener stark durch, flankte präzise in den Strafraum und Ikpefan köpfte zum 0:1 ein. Die zweite Halbzeit entwickelte sich zunehmend zu einem Kampfspiel. Viele Zweikämpfe prägten das Spiel, und Celerina hielt zunächst gut dagegen. Doch ab der 60. Minute kam es knüppeldick: Innerhalb von nur 15 Minuten musste Trainer Agbike gleich vier Spieler verletzungsbedingt auswechseln. Die erzwungenen Umstellungen brachten Unordnung ins Spiel und machte den Gästen das Leben schwer.





Bonaduz witterte seine Chance und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Schiedsrichter liess sieben Minuten nachspielen, was Bonaduz nochmals Auftrieb gab. Nach mehreren Ecken parierte Carrajo zweimal glänzend, ehe ein Abwehrspieler auf der Linie rettete. In der allerletzten Szene fiel dann tatsächlich der Ausgleich: Nach einem Eckball kam ein Abpraller per Kopf aus kürzester Distanz zum 1:1 ins Netz. Kommendes Wochenende hat der FC Celerina spielfrei, bevor es dann am Samstag, 27. September auswärts gegen den FC Lenzerheide Valbella weiter geht.

Autor: Kilian Steiner