Der Nordische Kombinierer Nico Zarucchi aus St. Moritz erzielte beim Deutschland-Pokal mehrere Top Ten-Resultate und ist bereit für die Wintersaison.
17.09.2025Korrespondent:in 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Für den Nordischen Kombinierer Nico Zarucchi geht es langsam aber sicher in Richtung Wintersaison. Bei den letzten Wettkämpfen anlässlich des Deutschland-Pokals wusste der St. Moritzer zu überzeugen. Mit einem Massenstart-Lauf über fünf ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben