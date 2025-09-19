Verteilt in der ganzen Schweiz fanden auch dieses Jahr die Ausscheidungswettkämpfe der polysportiven Sommerserie «Summer Challenge» von Swiss-Ski statt. Es konnten sich Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren bei kreativen Parcours in den Bereichen Nordic, Alpine, Freestyle und Cross mit Geschicklichkeit und Ausdauer für das grosse Schweizer-Finale qualifizieren. Die ersten drei Teams pro Kategorie qualifizierten sich für den grossen Saisonabschluss, welcher am 13. September in Menzingen stattfand. Aus dem Engadin reisten am vergangenen Wochenende sechs erfolgreiche Teams zu diesem Finale an: Drei Teams vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz, zwei Teams vom SC Bernina Pont­resina und ein Team vom GR Ski Racing Team Silvaplana. Bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen wurde in zehn verschiedenen Parcours während des ganzen Tages um den Finalsieg gekämpft. Diese Veran­stal­tungen unter dem Patronat von Swiss- Ski sollen die Wichtigkeit der Sommertrainings in den Skiclubs unterstrei­chen. Besonders erfolgreich war das Juniors-Team vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz; es konnte die Swiss-Ski Summer Challenge in seiner Kategorie gewinnen. (Einges.)