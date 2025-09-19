Engadiner gewinnen Summer Challenge
Die Sommerserie «Summer Challenge» von Swiss-Ski ermöglichte Kindern und Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren, sich durch kreative Parcours für das Schweizer-Finale zu qualifizieren, wo das Juniors-Team vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz in seiner Kategorie den Sieg errang.
Das Siegerteam in der Kategorie Juniors vom Ski Racing Club Suvretta St. Moritz (von links): Andrin Gammeter, Adrian Huldi, Fadri Malär und
Ladina Malär. Foto: Ski Racing Club Suvretta St. Moritz
