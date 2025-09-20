Der Wirtschaftsmotor soll nicht ins Stottern kommen
Die Tourismusbranche befindet sich auf einem Höhenflug. Doch es gibt auch Zeichen, die zur Vorsicht mahnen: Demografie und Grenzgänger sind zwei der Themen, die am Pontresiner Stammtisch diskutiert wurden.
Anlässlich des Pontresiner Stammtischs diskutierte Moderator Andrea Gutgsell (rechts) mit Ursin Maissen, Peter Käch und Nöemi Ruckstuhl zum Thema
«Tourismus – der Wirtschaftsmotor in Pontresina». Foto: Reto Stifel
