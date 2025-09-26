Il temp da chatscha es il temp il plü intensiv illa bacharia Hatecke a Scuol. Fin 700 tschiervis, chavriöls e chamuotschs elavuran ils bachers in quel temp. fotografias: Michael Steiner/fmr
Tanter 600 e 700 bes-chas fan in media fermada illa chombra fraida da Hatecke dürant la stagiun da chatscha.
Normalmaing ingaschà in butia, dürant la chatscha in acziun eir in bacharia: Ludwig Markt güda a gnir a bröch cullas massas da charn.
Tschients e tschients da liongias pendan pro Hatecke suot il tet per sechantar.
«Nus fain tuot las liongias tenor la listessa receptura», disch Noah Hatecke chi’d es tuornà al principi d’on in l’affar da famiglia. Tschients e tschients da liongias pendan pro Hatecke suot il tet per sechantar.
