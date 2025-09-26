Susch ist heute ein Ort der Kunst und Gesundheit
Um das Thema «Innovation im Passdorf» kreisten die Fragen in der Podiumsdiskussion an der 4. Tagung «Zukunft Berggebiete» in Susch. Welche Chancen und Herausforderungen der Standort Susch mit sich bringt, wurde anhand der Clinica Holistica und des Muzeum Susch aufgezeigt.
Das Dorf Susch am Fusse des Flüelapasses. Foto: Fadrina Hofmann
Am Podium nahmen Agnieszka Sosnowska, Mattias Bulfoni und Martina Schlapbach teil. Foto: Fadrina Hofmann
Das Hauptgebäude der Clinica Holistica. Foto: Fadrina Hofmann
Das Muzeum Susch. Foto: Fadrina Hofmann
