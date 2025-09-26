Im Auditorium des Muzeum Susch mit Blick auf das Passdorf und auf die Gebäude der Clinica Holistica fand die Podiumsdiskussion statt. Die Podiums­teilnehmenden haben einen sehr unterschiedlichen Werdegang: Mattias Bulfoni ist in Susch geboren, war ...

Möchten Sie weiterlesen?

Um den Artikel in voller Länge lesen zu können abonnieren Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» oder loggen Sie sich ein. Wir wünschen eine interessante Lektüre.
jetzt Abonnieren
Unschlüssig? Unsere Abos Bereits Abonnent:in? Login