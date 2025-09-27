Die Ziegen sind wieder da

Am Samstag sind die aufwendig geschmückten Ziegen von der Alp nach Ardez heimgekehrt. Begleitet von vielen Schaulustigen wurden die Tiere durch das Dorf geführt und schliesslich beim östlichen Dorfeingang auf einer Wiese eingepfercht. Mit Speis und Trank und Ziegenkäse wurde der Alpabzug gefeiert.