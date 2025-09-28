Graubünden sagt ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts
Die Resultate der Volksabstimmung in Graubünden liegen vor. Dem Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften haben 67,14 Prozent der Bündner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zugestimmt. Das E-ID-Gesetz wurde mit 51,74 Prozent abgelehnt.
28.09.2025Fadrina Hofmann 1 min
Symbolbild: Fadrina Hofmann
Auf nationaler Ebene ist die Abschaffung des Eigenmietwerts von 57,7 Prozent der Stimmbevölkerung angenommen worden und das E-ID-Gesetz mit 50,4 Prozent sehr knapp ebenfalls.
