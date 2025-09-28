Graubünden sagt ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts

Die Resultate der Volksabstimmung in Graubünden liegen vor. Dem Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften haben 67,14 Prozent der Bündner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zugestimmt. Das E-ID-Gesetz wurde mit 51,74 Prozent abgelehnt.