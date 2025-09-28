Inn Hub - Bauarbeiten schreiten gut voran

In La Punt laufen seit Juli die Bauarbeiten zum InnHub La Punt. Bei einer Vorstellung des Bauprojekts für Gäste und Medienschaffende standen am Samstag der Holzbau und die Bedeutung des Arbeitstourismus für die Region im Zentrum. Der InnHub La Punt soll Ende 2028 eröffnet werden.