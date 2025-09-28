In den Gemeindevorstand wurden Marco Fluor (165 Stimmen), Dominik Hool (164 Stimmen), Samuel Schäfli (158 Stimmen) und Beat Fried (154 Stimmen) gewählt. Dies bei 191 in Betracht fallende Stimmzettel und einem absoluten Mehr von 81 Stimmen.



In die Geschäftsprüfungskommission wurden Peter-Christian Müller, Walter Isler und Markus Nüesch gewählt. Als Mitglieder des Schulrats wurden Cornelia Fluor und Susann Hool gewählt und in die Baukommission Mario Brühwiler und Andrea-Franco Stöhr.