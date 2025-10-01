Tempo, Präzision, Adrenalin – und ein klares Signal für den Nachwuchs: Wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt, finden 2026 die Junioren-Weltmeisterschaften im Ski- und Snowboardcross in St. Moritz statt. Somit wird St. Moritz einmal mehr zur grossen Wintersport-Bühne, dieses Mal für die Juniorinnen und Junioren. Die bewährte Infrastruktur und das Know-how der Freestyle-WM 2025 schaffen Top-Bedingungen auf Weltklasse-Ni­veau, die nun im nächsten Winter auch dem Nachwuchs zugutekommen sollen. Der internationale Skiverband FIS hat deshalb dem Engadin den Zuschlag für die beiden Junioren-Weltmeister­schaften gegeben.





Um Synergien zu nutzen und eine möglichst schlanke und effiziente Organisation umzusetzen, werden die Junioren-Titelkämpfe im März mit zwei Europacups ergänzt: Snowboardcross-Europacup als Auftakt, danach die Junioren-WM im Snowboardcross, gefolgt von der Junioren-WM im Skicross und zum Schluss das Skicross-Europa­cup-Finale; alles auf derselben Strecke. Die vier aufeinanderfolgenden Anlässe werden von Swiss-Ski und St. Moritz gemeinsam organisiert. Dank der Kooperation kommt ein vielseitiges Know-how zusammen, auf dessen Basis während zwei Wochen ein attraktives und effizientes Programm auf die Beine gestellt werden kann. Die Junioren-WM und die Europacup-Rennen finden vom 9. bis 24. März 2026 statt.



Swiss-Ski



