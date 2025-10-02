Daspö l’on 1994 es quist evenimaint ün punct central i’l chalender da tradiziun e da plaschair culinaric, ed attira producents da chaschöl, gourmets e simplamaing a blera glieud chi’s identifichescha cul andamaint da l’alp.
A las 11.00 s’han drividas las portas dal center da sport e cultura da Galtür. In tuot 158 alps da l’Austria, Germania, Italia, Svizra e Liechtenstein han preschantà lur meglders chaschöls da lat crü, totalmaing 415 differents cha- schöls. Dal chaschöl lom, sur il chaschöl ferm e savurus, fin pro specialitats aromaticas – la diversità es statta uschè gronda sco la flora alpina chi influenzescha il gust.
Üna giuria professiunala ha valütà ils chaschöls in differentas categorias ed ha surdat las arpunas da signun in or, argent e bruonz. Per uffants exi- stiva ün’aigna giuria, quels han degustà eir quists chaschöls ed han tschernü lur favorits – il «premi da trais chaschoulas» es, sco chi dischan, il premi il plü real.
Ma l’olimpiada da chaschöl nun es be üna concurrenza. Quella festagia l’artisanat, la regiunalità e la tradiziun. Be chaschöl chi’d es gnü prodüt suot cundiziuns autenticas cun lat crü frais-ch d’alps registradas – sainza pass indu- strials intermediars – as das-cha partecipar. Quai garantischa qualità e dà invistas in üna cultura viva dal chaschar e da l’economia d’alp.
Las visitadras ed ils visitaders han pudü giodair, sper experienzas da gust intensivas, eir cultura e convivenza. Musica, inscunters culs producents, activitats per uffants ed ün’atmosfera chi respira l’üsanza alpina.
Per Galtür e la giuventüna dal lö, chi organisescha l’evenimaint, es l’olimpiada da chaschöl ün punct culminant annual – ed ella simbolisescha l’identità alpina, la persistenza e la colliaziun cun la natüra. Las visitaduras ed ils visitadurs han pudü giodair ün di plain plaschair, da patria e da puncts culminants culinarias. (protr.)
Cun success han partecipà las seguaints alps d’Engiadina e Val Müstair :
Or chaschöl d’alp 2025: Alp Astras Tamangur, Adam Marcel; Alp Pra San Flurin, Kofler Christian; Alp Pradgiant, Fimpel S. & G.
Argent chaschöl d’alp 2025: Alp Laisch, Trenkwalder Patrick
Bruonz chaschöl d’alp 2025: Alp Es-cha Dadour, Huber Elisabeth
Chaschöl cun specialitats aromaticas 2025: Alp Tabladatsch, Caviezel Denise
Argent chaschöl d’alp 2025: Alp Astras Tamangur, Adam Marcel
Premi da trais chaschoulas «Dreikäsehoch»: Alp Astras Tamangur, Adam Marcel
