Lukas Walser, Abteilungsleiter Wild und Jagd beim Amt für Jagd und Fischerei (AJF), spricht in Bezug auf die Abschusszahlen von einer «mittelmäs­sigen bis guten» Jagd. Aufgrund der zum heutigen Zeitpunkt verfügbaren Hochrechnungen geht man von 3500 erlegten Hirschen, 2500 bis 2600 Rehen und knapp 2900 Gämsen aus. Diese provisorischen Abschusszahlen bewegen sich plus/minus auf Vorjahresniveau. Dass der Abschussplan mit rund 4800 Hirschen nicht erfüllt werden konnte, ist gemäss Walser weder neu noch überraschend. Gerade die Hirsche würden sich während der Hochjagd häufig in nicht bejagbaren Sommereinstandsgebieten aufhalten – sei es ausserhalb des Kantons oder im Engadin im Nationalpark. «Darum muss zwingend ein Teil des Abschussplans während der Sonderjagd erfolgen, wenn die Tiere in den Wintereinstandsgebieten sind.» Der Jagdverlauf war ruhig, ohne schwere Unfälle; lediglich ein illegaler Wolfsabschuss im Puschlav sorgte für Aufsehen. Von den 33 zum Abschuss freigegebenen Wölfen wurden bisher 14 erlegt. Mehr zu diesem Thema in der EP/PL vom 4. Oktober.



Autor: Reto Stifel

Archivfoto: Jan Schlatter







