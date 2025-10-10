Zur genetischen Identifikation der reproduzierenden Tiere wurden mehrere DNA-Proben eingesendet. Das teilt das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden mit. Zum Streifgebiet des Rudels «Clemgia» sind bislang nur wenige Informationen vorhanden, das Rudel wurde aktuell mehrheitlich südlich des Inns registriert, währenddem sich die Wölfe des Wolfsrudels «Sinestra» während den Sommermonaten hauptsächlich nördlich des Inns aufhielten.

Für das Rudel «Clemgia» wird derzeit ein Gesuch zur Regulation von bis zu zwei Dritteln der diesjährigen Jungtiere vorbereitet.





Amt für Jagd und Fischerei Graubünden