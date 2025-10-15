Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega hat mit dem Bau ihrer neuen Helikopterbasis am Regionalflugplatz Samedan begonnen, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit dem Spatenstich fiel der Startschuss für ein Projekt, das die Luftrettung im Engadin langfristig sichern soll. Trotz eines noch nicht rechtskräftigen Unterbaurechtsvertrags und einer hängigen Stimmrechtsbeschwerde wurde der vorzeitige Baubeginn vom Bundesamt für Zivilluftfahrt am 9. Oktober 2025 bewilligt.





Der Bau erfolgt etappenweise: Zunächst werden Erd- und erste Tiefbauarbeiten ausgeführt, im nächsten Jahr folgen umfangreiche Tiefbauarbeiten, danach der modulare Aufbau des Hangars. Die neue Basis entsteht im Norden des Flugplatzes als Holzbau der Firma Salzgeber Holzbau aus S-chanf, realisiert mit Materialien aus der Region. Neben der Rega werden auch Heli Bernina und Swiss Helicopters die Infrastruktur nutzen. Damit entsteht eine gemeinsame Basis für alle drei Helikopterunternehmen an einem Standort. Ursprünglich war der Bezug der neuen Gebäude für Ende 2026 geplant, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, ist offen. Witterungsbedingte Verzögerungen könnten eine Übergangslösung für den neuen Rega-Helikopter erforderlich machen. Die Basis Samedan gilt mit 1700 Metern über Meer als die höchstgelegene Einsatzbasis der Schweiz und bewältigt jährlich rund 700 Einsätze, hauptsächlich Primäreinsätze direkt am Unfallort.



Rega



