Im September vergab die Schweizer Berghilfe 1,5 Millionen Franken an 28 Projekte von Kleinunternehmen in neun Kantonen, wobei landwirtschaftliche Betriebe den größten Anteil erhielten.
16.10.2025Medienmitteilung 1 min
Die Schweizer Berghilfe hat im September rund 1,5 Millionen Franken an 28 Projekte von Klein- und Kleinstunternehmen im Berggebiet vergeben. Laut Medienmitteilung wurden Betriebe in neun Kantonen unterstützt, vor allem in den Bereichen ...
